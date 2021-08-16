Цеплялись за самолет и блокировали взлетную полосу: США приостановили эвакуацию из Кабула

В Департаменте обороны США планируют взять под контроль ситуацию с самолетами в аэропорту Кабула. Тысячи афганцев пытаются вылететь из страны. В отчаянии, люди вышли на взлетную полосу и цеплялись за самолет.

Американцы вынуждены были осуществить предупредительные выстрелы в воздух, чтобы успокоить толпу. В понедельник и вторник, 15 и 16 августа, в Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая соберут около 6 тысяч военных США, которые будут обеспечивать контроль.

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В течение недели в США планируют перевезти несколько тысяч жителей Афганистана. В том числе и американских военнослужащих с семьями, которые осуществляли миссию в Кабуле.

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"Мы ускорим эвакуацию тысяч афганцев, которые имеют право на получение специальных иммиграционных виз. Из них почти 2 тысячи уже прибыли в США", – отметили в департаменте обороны.

Американские военные прекратили эвакуационные рейсы из Кабула для очистки воздушного пространства. В департаменте обороны планируют попросить людей уйти со взлетной полосы. Пока неизвестно, сколько продлится пауза в перелетах.

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Сотни людей застряли в аэропорту Кабула / Фото Sowaibah Hanifie​

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