Государственный Флаг по замыслу подняли во всех городах одновременно. Именно в этот день состоялись открытия гигантских флагштоков.
Важно Торжественная церемония поднятия Государственного Флага в Киеве: фото, видео
Зеленский в центре Украины, и это не Киев
В День Государственного Флага 23 августа Владимир Зеленский приехал в Черкасскую область. Торжественное поднятие флага организовали в селе Марьяновка. Это географический центр Украины.
Подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня вместе с нами в небо одновременно поднимутся тысячи наших государственных флагов во всех регионах, городах и за ее пределами,
– рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул: для всех украинцев сине-желтый флаг – не просто флаг и атрибут. Это мост через века к нашей независимости.
Поднятие флага в географическом центре Украины: смотрите видео
Выступление Зеленского в Марьяновке транслировали на экранах во время торжеств в других городах.
Самый высокий флаг Украины
Флаг, который будет развеваться над землей выше других, установили в Харькове. В городе государственный флаг Украины повесили на флагшток высотой 102 метра.
В торжественной церемонии поднятия приняли участие несколько тысяч харьковчан. Право поднять государственный флаг предоставили отцу Героя Небесной Сотни, Героя Украины Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов ХНУПС, участнику боевых действий, сержанту Константину Вурсте.
Самый высокий флаг Украины установили в Харькове / Фото с телеграмму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"
Как открывали самый большой флаг Украины: смотрите видео
Добавим, что именно на День Государственного Флага в Харькове решили открыть мемориальную доску Геннадию Кернесу. Ее установили на здании городского совета и под исполнение композиции "Аве Мария" пафосно презентовали.
Гигантские флаги в других городах Украины
Всего флагштоки установили в 17 городах Украины. Это масштабный проект, который весной инициировал Владимир Зеленский. На совещании в офисе Президента каждой облгосадминистрации было поручено обеспечить установку крупнейшего флага Украины. На это запланировали потратить около 170 миллионов гривен.
Так, в разных уголках Украины появились памятные большие флагштоки и обустроенные зоны отдыха вокруг них.
В Черновцах флагшток подняли на 50 метров. Его обустроили вблизи парковой зоны. Чтобы разместить конструкцию с масштабным флагом, в парке построили смотровую площадку. На открытие пришли пол тысячи человек. Действо сопровождал оркестр под руководством дирижера.
Поднятие флага в Черновцах / Фото "Молодого Буковинца"
В Полтаве флагшток установили на такую же высоту, как в Черновцах – 50 метров над землей. Флагшток установили в заново обустроенном сквере памяти Героев Украины. Все работы обошлись в почти 12 миллионов гривен.
Торжественное открытие флагштока в Полтаве / Фото общественного
Такой же высоты флагшток установили и в Житомире – он также будет развеваться на высоте 50 метров. Оборудовали гигантский флаг на Соборной площади.
Торжественно поднимали флаг военные / Фото "Рупор Житомира"
В родном городе Владимира Зеленского – Кривом Роге – тоже установили гигантский флагшток. В парке Героев, что напротив горсовета, на его открытии собрались сотни людей.
Сине-желтое полотно подняли на высоту 72 метра над городом. Право закрепить флаг на флагштоке получили военнослужащие, в том числе из 17 отдельной криворожской танковой бригады.
Как проходит День Государственного Флага в городах Украины: смотрите видео ОП
Дополняем новость...
Что известно о Дне флага
- Государственный флаг – один из официальных государственных символов суверенитета Украины. Сине-желтые цвета на флаге имеют по меньшей мере тысячелетнюю историю и достигают времен Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества.
- Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День Государственного флага. Эта дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг.