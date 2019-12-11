Что такое chair challenge: видео нового вирусного флешмоба

Chair challenge – челендж со стулом – заполонил сеть: он демонстрирует, что задание с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины – нет.

Задача chair challenge заключается в том, что нужно стать лицом вплотную к стене и отступить на 2 шага назад. То есть надо стоять от стены на расстоянии, равном тройной длине вашей стопы. Затем нужно наклониться к стене под прямым углом, упершись в нее головой. Взять стул, прижать его к груди и, продолжая упираться головой в стену, выпрямиться.

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Смотрите видео chair challenge:

Среди мужчин единицы справляются с этим тестом. В сети появилось множество видео, где мужчины безуспешно пытаются выпрямиться со стулом. В конце концов, мужчины остаются в недоумении, пробуя снова и снова, чтобы добиться результата.

Почему мужчинам не удается chair challenge

Ученые объясняют это тем, что у женщин центр тяжести в другом месте. Поэтому, когда женщины сгибаются над стулом, их центр тяжести сосредоточивается над ногами (область поясницы), а у мужчин – над стулом (торс).

Профессор Кембриджского университета Брайан Форд объяснил, что неспособность мужчины справиться с задачей зависит от размера ног. У мужчин стопы длиннее, чем у женщин. Два шага назад для мужчин составляют расстояние около 60 сантиметров от стены, а для женщин – чуть больше 50 сантиметров. Поэтому мужчина отходит дальше от стены, соответственно ему сложнее встать.

Смотрите еще одно видео chair challenge: