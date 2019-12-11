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      Що таке chair challenge: відео нового вірусного флешмобу

      28 Читать новость на русском
      Chair challenge / knowyourmeme.com

      Chair challenge – челендж зі стільцем – заполонив мережу: він демонструє, що завдання з легкістю може повторити будь-яка жінка, а от чоловіки – ні.

      Завдання chair challenge полягає в тому, що потрібно стати обличчям впритул до стіни і відступити на 2 кроки назад. Тобто треба стояти від стіни на відстані, рівному потрійний довжині вашої стопи. Потім треба нахилитися до стіни під прямим кутом, упершись в неї головою. Взяти стілець, притиснути його до грудей і, продовжуючи упиратися головою в стіну, випрямитися.

      Дивіться також: Що там у вагоні: "Укрзалізниця" приєдналась до #TetrisChallenge

      Дивіться відео chair challenge:

      Серед чоловіків одиниці справляються з цим тестом. У мережі з'явилося безліч відео, де чоловіки безуспішно намагаються випрямитися зі стільцем. Зрештою, чоловіки залишаються в подиві, пробуючи знову і знову, щоб домогтися результату.

      Чому чоловікам не вдається chair challenge

      Вчені пояснюють це тим, що у жінок центр ваги в іншому місці. Тому, коли жінки згинаються над стільцем, їхні центр ваги зосереджується над ногами (область поясниці), а в чоловіків – над стільцем (торс).

      Професор Кембриджського університету Брайан Форд пояснив, що нездатність чоловіків впоратися із завданням залежить від розміру ніг. У чоловіків стопи довші, ніж у жінок. Два кроки назад для чоловіків становлять відстань близько 60 сантиметрів від стіни, а для жінок – трохи більше 50 сантиметрів. Тому чоловік відходить далі від стіни, відповідно йому складніше встати.

      Дивіться ще одне відео chair challenge:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Флешмоб Інтернет
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