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      Чайник, универсальный, на палочке: как в Черновцах перекрыли аварийную дорогу – фото

      29 Читати новину українською
      В чайнике асфальт закончился, и его просто повесили...
      В чайнике асфальт закончился, и его просто повесили... / ТСН

      Опасная для движения как автомобилей, так и пешеходов яма образовалась на улице Драгоманова в центре Черновцов. И хоть улица эта с двусторонним движением, никто ею ехать не стремится ни в одном направлении – ведь она перекрыта. Чайником на палочке.

      Чайник символизирует значительную опасность, которая возникает во время движения по улице Драгоманова. Фото, которое предоставил ТСН местный житель Павел Каспрук (к сожалению, неизвестно, является ли он родственником действующего главы города Алексея Каспрука), это ярко показало.

      Читайте также: Деньги в асфальт: как проверить, куда и как тратят дорожные налоги

      Не показало оно, впрочем, чем вообще должна быть накрыта эта улица – брусчаткой или асфальтом. Последний, к слову, есть только вблизи канализационного люка неподалеку ямы. Зато то, что яма глубокая – на фото заметно хорошо.

      Чернівці
      Вопрос из известной одесской песни "Что торчит у Дюка со второго люка" для черновчан решен: чайник

      Чернівці
      Еще ни один чайник не имел персональной фотосессии, но этот – заслужил

      Чернівці

      Таксист позади чайника в размышлениях: является ли хорошим знаком, что чайник вверх дном?

      К слову, 16 марта 24 канал писал о том, что на Сумщине бригада рабочих выполняла аварийный ямочный ремонт дороги. При этом рабочие поливали дорогу смолой из чайника, что зафиксировали на видео водители, которые ехали мимо (подробнее – смотрите здесь).

      Обидно, но не удалось выяснить, тот ли самый это чайник. Ведь он отказался комментировать ситуацию.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Новости Украины Дороги Новости Черновцов
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