Чайник, універсальний, на паличці: як у Чернівцях перекрили аварійну дорогу – комічні фото

Небезпечна для руху як автомобілів, так і пішоходів яма утворилася на вулиці Драгоманова в центрі Чернівців. І хоч вулиця ця з двостороннім рухом, ніхто нею їхати не прагне у жодному напрямі – адже вона перекрита. Чайником на паличці.

Чайник символізує значну небезпеку, яка виникає під час руху вулицею Драгоманова. Фото, яке надав ТСН місцевий мешканець Павло Каспрук (на жаль, невідомо, чи є він родичем чинного голови міста Олексія Каспрука), це яскраво засвідчило.

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Не засвідчило воно, втім, чим взагалі мала б бути накрита ця вулиця – бруківкою, а чи асфальтом. Останній, до слова, є лише поблизу каналізаційного люка неподалік ями. Натомість те, що яма глибока – на фото помітно добре.



Питання з відомої одеської пісні "Что торчит у Дюка со второго люка" для чернівчан вирішене: чайник



Ще жоден чайник не мав персональної фотосесії, але цей – заслужив



Таксист позаду чайника у роздумах: чи є добрим знаком, що чайник догори дном?

До слова, 16 березня 24 канал писав про те, що на Сумщині бригада робітників виконувала аварійний ямковий ремонт дороги. При цьому робітники поливали дорогу смолою із чайника, що зафіксували на відео водії, які їхали повз (детальніше – дивіться тут).

Прикро, але не вдалося з'ясувати, чи це той самий чайник. Адже він відмовився коментувати ситуацію.