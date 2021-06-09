Это большой ляп, – экс-посол Украины в США об "искажении" ОП разговора с Байденом

В Вашингтоне не оценили "искажение" Офисом Президента содержания разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом. Там есть очень много несогласованностей по сравнению с фактическим изложением беседы.

Такие ситуации подрывают доверие между сторонами. Такое мнение в эфире высказал посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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Влияние ситуации на Украину

По его словам, объяснение, будто публикация несогласованного текста является дипломатической практикой – это попытка наврать обществу.

Это не дипломатическая практика, а большой ляп. Это проблема, которую нужно немедленно решить в ОП,

– отметил Чалый.

Он отметил, что, к сожалению, такая ситуация влияет на репутацию Украины. Это, по мнению эксперта, проблема неналаженности работы в ОП.

Чалый отметил, что есть 2 механизма для избежания подобных ситуаций:

согласовывать такие тексты до публикации по дипломатическим каналам;

налаженное взаимодействие, что такой текст делают, но не упоминать о проблемных вопросах.

Чалый: Слова – это доверие

Экс-посол Украины в США прокомментировал цитату Зеленского, что важны не слова, а действия. В то же время Чалый подчеркнул, что все же действия важны, но слова очень много значат в восстановлении фундамента доверия.

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"Стратегическое партнерство – это последовательная предполагаемая позиция страны, выполнение всех обязательств и доверие. Если этого не будет – партнерства не будет. Пострадает не только ОП, но и вся страна", – добавил Чалый.

Экс-посол Украины в США прокомментировал "искаженный" текст разговора Зеленского и Байдена: смотрите видео