В Украине просто поспешили с хорошими новостями. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.
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Фесенко: с США в такие игры лучше не играть
По его словам, такую ситуацию нужно рассматривать как урок, из которого необходимо сделать соответствующие выводы.
Отсутствие достаточного опыта и спешка (повлияли на "искаженный" текст – 24 канал),
– отметил Фесенко.
Он отметил, что сработала прежде всего попытка как можно быстрее сообщить о поддержке евроатлантических стремлений Украины и ситуации с "Северным потоком-2". Но в политике, по мнению политолога, эмоции надо ограничивать.
"Игры" с переводом и с информированием, как подчеркнул эксперт, происходят всегда. "Но с США в такие игры лучше не играть", – добавил он.
Фесенко прокомментировал "искаженный" текст разговора Байдена и Зеленского: смотрите видео
Текст разговора Байдена и Зеленского: что известно
- Лидеры стран провели телефонный разговор 7 июня 2021 года. Во время него Байден пригласил Зеленского в Белый дом.
- В Вашингтоне негативно отреагировали на "искажение" Офисом Президента содержания разговора украинского президента с Байденом. Там якобы не верят, что это произошло случайно.
- В ОП исправили ошибку, на которой акцентировала внимание американская сторона. По словам Михаила Подоляка, правки являются абсолютно адекватными.