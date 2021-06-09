В Украине просто поспешили с хорошими новостями. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

Стоит прочитать Экс-советник Путина Илларионов из-за спора о Байдене и Украине покинул эфир 24 канала

Фесенко: с США в такие игры лучше не играть

По его словам, такую ситуацию нужно рассматривать как урок, из которого необходимо сделать соответствующие выводы.

Отсутствие достаточного опыта и спешка (повлияли на "искаженный" текст – 24 канал),

– отметил Фесенко.

Он отметил, что сработала прежде всего попытка как можно быстрее сообщить о поддержке евроатлантических стремлений Украины и ситуации с "Северным потоком-2". Но в политике, по мнению политолога, эмоции надо ограничивать.

"Игры" с переводом и с информированием, как подчеркнул эксперт, происходят всегда. "Но с США в такие игры лучше не играть", – добавил он.

Фесенко прокомментировал "искаженный" текст разговора Байдена и Зеленского: смотрите видео

Текст разговора Байдена и Зеленского: что известно