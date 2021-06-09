В Україні просто поспішили з добрими новинами. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.
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Фесенко: Із США в такі ігри краще не грати
За його словами, таку ситуацію потрібно розглядати як урок, з якого необхідно зробити відповідні висновки.
Відсутність достатнього досвіду і поспіх (вплинули на "спотворений" текст – 24 канал),
– зазначив Фесенко.
Він зауважив, що спрацювало насамперед намагання якнайшвидше повідомити про підтримку євроатлантичних прагнень України та ситуацію з "Північним потоком-2". Але в політиці, на думку політолога, емоції треба обмежувати.
"Ігри" з перекладом і з інформуванням, як наголосив експерт, відбуваються завжди. "Але з США в такі ігри краще не грати", – додав він.
Фесенко прокоментував "спотворений" текст розмови Байдена і Зеленського: дивіться відео
Текст розмови Байдена і Зеленського: що відомо
- Лідери країн провели телефонну розмову 7 червня 2021 року. Під час неї Байден запросив Зеленського у Білий дім.
- У Вашингтоні негативно відреагували на "спотворення" Офісом Президента змісту розмови українського президента з Байденом. Там нібито не вірять, що це сталося випадково.
- В ОП виправили помилку, на якій наголосила американська сторона. За словами Михайла Подоляка, правки є абсолютно адекватними.