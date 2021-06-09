Такі ситуації підривають довіру між сторонами. Таку думку в ефірі висловив посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Вплив ситуації на Україну

За його словами, пояснення, ніби публікація неузгодженого тексту є дипломатичною практикою – це намагання набрехати суспільству.

Це не дипломатична практика, а великий ляп. Це проблема, яку потрібно негайно розв'язати в ОП,

– зазначив Чалий.

Він зауважив, що, на жаль, така ситуація впливає на репутацію України. Це, на думку експерта, проблема неналагодженості роботи в ОП.

Чалий відзначив, що є 2 механізми для уникнення подібних ситуацій:

узгоджувати такі тексти до публікування дипломатичними каналами;

налагоджена взаємодія, що такий текст роблять, але не згадувати про проблемні питання.

Чалий: Слова – це довіра

Експосол України в США прокоментував цитату Зеленського, що важливі не слова, а дії. Водночас Чалий наголосив, що все ж дії важливі, але слова дуже багато означають у відбудові фундаменту довіри.

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"Стратегічне партнерство – це послідовна передбачувана позиція країни, виконання усіх зобов'язань і довіра. Якщо цього не буде – партнерства не буде. Постраждає не тільки ОП, а й вся країна", – додав Чалий.

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