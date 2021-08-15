Помощь от США будет, – Чалый о переговорах Зеленского с Байденом

Встреча президентов Украины и США состоится 30 августа. Владимир Зеленский может вернуться от Джо Байдена с поддержкой для нашей страны.

Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. В то же время на получение статуса специального партнера за пределами НАТО Украине надеяться не стоит.

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"Насчет помощи – она будет. Наши стратегические интересы совпадают, поэтому когда США вкладывают в Украину, помогают и себе", – подчеркнул Чалый.

О ПДЧ в НАТО

По словам экс-посла, План действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины имеет целью реформы в секторе безопасности и обороны и смежных отраслях. Он позволит ориентироваться на конкретные сроки и поддержку.

"Мы должны об этом говорить, в частности с США, которые являются основной страной, которая больше всех вкладывает в НАТО – финансовую и военную поддержку. Собственно, кое-что делают в НАТО лишь потому, что там есть США", – подчеркнул Чалый.

Визит Владимира Зеленского в США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. Рабочий визит в Вашингтон запланирован на 30 августа 2021 года.

Накануне официальной встречи, 28 и 29 августа Зеленский посетит украинскую диаспору в Чикаго и Сан-Франциско.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что украинская сторона должна предложить США новый стратегический диалог.

Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!