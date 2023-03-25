Могут быть большие проблемы: в Укрэнерго призвали не приобщаться к "Часу Земли"

В Укрэнерго призвали в этом году не приобщаться к инициативе "Час Земли". Она подразумевает выключение электроэнергии.

Такая инициатива может существенно навредить энергосистеме. Массовое отключение света лишь придаст дополнительную работу диспетчерам.

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Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может сильно навредить энергосистеме.

– предупредили в Укрэнерго.

Почему инициатива может помешать

Специалисты пояснили, что количество производимой электроэнергии должно соответствовать количеству потребленного. Это закон физики.

Одновременное отключение света – это кратковременное понижение потребления. Такие массовые действия могут привести к профициту мощности в отдельных регионах.

Чтобы обеспечить баланс, диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневрового поколения, то есть отключать работающие энергоблоки.

Это плохо влияет даже в мирное время, сейчас украинские электростанции и так повреждены после массовых обстрелов.

Экономить энергию следует умеренно

То есть "Час Земли" приведет к излишней нагрузке. Энергетики отмечают, что экономить свет нужно, но лучше это делать умеренно – каждый день. В частности, не включать одновременно многие мощные приборы и переносить потребление мощной бытовой техники на ночные часы.