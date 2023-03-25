Така ініціатива може суттєво нашкодити енергосистемі. Масове вимкнення світла лише додасть додаткової роботи диспетчерам.

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Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі,

– попередили в Укренерго.

Чому ініціатива може зашкодити

Спеціалісти пояснили, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої. Це закон фізики.

Одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання. Такі масові дії можуть призвести до профіциту потужності в окремих регіонах.

Щоб забезпечити баланс, диспетчер буде вимушений різко знижувати потужність маневрової генерації, тобто відключати працюючі енергоблоки.

Це погано впливає навіть у мирний час, а зараз українські електростанції й так пошкоджені після масових обстрілів.

Економити енергію слід помірно

Тобто “Година Землі” призведе до зайвого навантаження. Енергетики зазначають, що економити світло потрібно, але краще це робити помірно – щодня. Зокрема, не вмикати одночасно багато потужних приладів і переносити споживання потужної побутової техніки на нічні години.