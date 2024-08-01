Враг постоянно пытается прорваться: военный назвал слабое место возле Часового Яра

Вооруженные Силы Украины сдерживают врага в районе Часового Яра. Оккупанты пытаются пройти за канал Северский Донец –Донбасс и обойти город с севера.

Начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников рассказал 24 каналу, что этот канал одновременно является оборонительным рубежом для украинских военных. В свое время его оборудовали для сдерживания врага.

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Если говорить о северном фланге, то с этой стороны канал примерно на 700 метров уходит под землю. Это и является его слабым местом, которое очень хочет использовать враг.

Именно там россияне пытаются постоянно нас штурмовать и хотят прорваться. Хотя сам по себе канал является не очень значительным препятствием, но все-таки по нему идет наш оборонительный рубеж,

– пояснил Олег Калашников.

Относительно южного фланга, то там враг также пытается давить, там есть участки, где канал уходит под землю. Именно на этом отрезке оккупанты осуществляют штурмовые действия.

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Враг в основном штурмует именно пехотными подразделениями, практически отказался от использования боевой техники. То есть пехоту уже не поддерживают бронированные машины, танки, а только огонь артиллерии и дроны-камикадзе.

В начале лета украинские военные наблюдали значительное использование управляемых авиационных бомб. Впрочем сейчас их количество уменьшилось, что только подтверждает полное уничтожение Часового Яра.

"КАБы увеличились на Торецком направлении, а Часов Яр разрушен, инфраструктуры практически не осталось, поэтому применять КАБы стало нерационально. Сейчас враг использует артиллерию", – подчеркнул начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады.