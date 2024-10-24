Штурмуют украинские позиции живой силой: какая ситуация вблизи Часового Яра и Торецка

Российская армия продолжает наступление в районе Часового Яра и Торецка. Кое-где оккупанты наступают на украинские позиции даже без использования тяжелой техники.

Вблизи Часового Яра и Торецка продолжаются штурмовые действия. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОТГ Луганск Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Какая ситуация вблизи Часового Яра и Торецка

На этом направлении наблюдается сложная ситуация. 24 октября в районе Часового Яра было 5 штурмов, в районе Торецка – 6 штурмовых действий. Сейчас попытки противника прорвать оборону удается локализовать и останавливать.

Российская армия штурмует украинские позиции с помощью живой силы. Одной из причин является то, что мотострелковые бригады, которые стоят вблизи Торецка, не имеют достаточно техники.

Группы до одного пехотного отделения пытаются штурмовать наши позиции. 3 – 5 человек волнами накатываются и пытаются прорвать оборону без использования техники, потому что в городской застройке использование техники затруднено,

– рассказывает пресс-секретарь ОТГ Луганск.

Личный состав российской армии заходит на передовые позиции преимущественно ночью. Так россиянам удается пополнять потери и с этих передовых позиций штурмовать Часов Яр и Торецк.

Сейчас Часовому Яру ничего не угрожает. Однако южнее города россияне, перебросив резервы, могут активизироваться.