Россияне штурмуют, им очень нужен Часов Яр, – в ВСУ сообщили о ситуации в городе

События в районе Часового Яра обостряются. Россияне значительно увеличили количество штурмов, чтобы как можно быстрее зайти и захватить крайне важный для них город.

Оккупанты используют различные тактики, чтобы достичь результата в Часовом Ярt. Однако пока действия врага напрасны, как сообщил 24 Каналу представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин.

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Какова ситуация возле Часова Яра

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что в Часовом Яре продолжаются бои в городской застройке. Оккупантам крайне важно захватить город, поскольку он расположен на возвышенности и из него открывается еще одна важная дорога.

Для того чтобы противник имел успехи на Краматорском направлении, ему нужно этот город (Часов Яр – 24 Канал). Именно это является причиной ежедневных наступлений. По сравнению с прошлым месяцем штурмов стало гораздо больше,

– отметил Андрей Полухин.

Если раньше россияне использовали в основном малые пехотные группы для штурмов, то сейчас оккупанты также применяют механизированную технику, чтобы продвинуться по Часовому Яру.

"Сейчас им это не удается. Наши ребята эффективно уничтожают и боевые машины пехоты, и даже были поражены несколько танков за прошедшие недели. Противник, как я уже отметил, не имеет успеха", – подчеркнул военный.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

В то же время стоит отметить, что враг относительно редко использует механизированную технику для штурмов. И все же большую часть вражеской техники уничтожают Силы обороны. Также штурмы россиянам портит дистанционное минирование со стороны украинских военных.

В конце концов, нелегко врагу продвигаться в город механизированной техникой, ведь делать это нужно через канал, где мосты и переправы фактически разрушены.

В целом ситуация на этом направлении остается непростой. Кроме того, что россияне штурмуют "в лоб", также пытаются проходить небольшими пехотными группами через позиции бойцов и навязывать бои в тылу. Впрочем, по словам представителя пресс-службы 24 ОМБр, эта тактика пока не является успешной.