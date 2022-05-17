Часть людей, депортированных в Россию из Изюма, вырвались в Украину

Российские оккупанты занимаются насильственным вывозом украинцев из родных домов на территорию России. Но украинцы все равно находят возможность вернуться в Украину.

Одним из таких городов, где был зафиксирован насильственный вывоз украинцев в Россию (другими словами – принудительная депортация), стал Изюм в Харьковской области. Этот город пока находится под оккупацией российской армии. Он важен для оккупантов, ведь это один из путей с территории России на Донбасс и открывает путь наступления с севера на Славянск и Краматорск.

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В 2020 году в городе Изюм было более 46 тысяч населения. После прихода оккупантов, по состоянию на май 2022 года, в городе остается около 15 тысяч человек. И они не могут самостоятельно покинуть город. Россияне окружили его со всех сторон и никого не выпускают. Вместо этого вывозят местных жителей на территорию России.

Также оккупанты блокируют сигналы мобильной связи, и люди не имеют возможности даже позвонить родным. Эту информацию подтвердил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

Он также рассказал, что некоторые местные жители сумели вернуться в Украину после депортации в Россию. Вывозили их через пункт пропуска на границе в селе Чугуновка. Оттуда украинцев доставляли в российский Белгород. Там они попадали в "фильтрационные лагеря". Ужев них судьбу украинцев решали российские спецслужбы.

По словам Максима Стрельника, некоторым жителям Изюма удалось после этого уехать к родственникам в России, если таковые были. Но зафиксированы случаи, когда удавалось вырваться с территории России. Для этого нужно было перейти российскую границу с Эстонией или Латвией, и через Литву и Польшу вернуться на территорию Украины.

Количество депортированных украинцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что по состоянию на 9 мая российские войска депортировали почти 1,2 миллиона украинцев на территорию России. Из них 200 тысяч – это дети. При этом они перед этим вынуждены пройти "фильтрационные лагеря". Что происходит с теми, кто не прошел "проверку" оккупантов – неизвестно.

Контрнаступление на Изюм

14 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинская армия перешла в контрнаступление на Изюмском направлении. Сейчас враг занимается удержанием занятых позиций.

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