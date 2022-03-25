Часть людей убегает на оккупированные территории, потому что тут россияне бомбят, а мы там – нет

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в интервью "Левому Берегу", почему украинцы бегут на оккупированные территории. Он уверен, что они делают это только потому, что именно нашу территорию обстреливают.

Он рассказал журналистам, что часть украинцев действительно вынуждена была перебраться на оккупированные территории. Но это они сделали не потому, что пророссийски настроены.

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Люди спасаются от обстрелов всеми возможными способами

Сергей Гайдай заметил: люди четко понимают, что нас здесь бомбят, а Сватово – нет. Они просто спасаются от обстрелов всеми возможными способами.

Кому-то удалось уехать за границу на собственном транспорте. Также, добавил глава Луганской ОВА, удалось вывезти 12 – 14 тысяч человек за период войны.

Мы дважды получали режим тишины, в такие дни мы вывозим около двух тысяч человек. Но режим тишины дают очень редко,

– подчеркнул он.

Глава области добавил, что ежедневно примерно 400 – 500 человек выбираются из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного на автобусах. Но вот из Попасной уехать очень сложно. Да, оттуда выезжала семья и в ее машину попал вражеский снаряд.

В то же время он добавил, что покидать свои дома хочет лишь незначительная часть жителей. Остальные же скрываются в укрытиях и подвалах, чтобы спастись от вражеских снарядов.

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