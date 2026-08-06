Как сообщают в "Львовоблэнерго", энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Почему пропал свет?
Отключение электроэнергии связано с аварией в электросетях напряжением 110 киловольт. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением электроснабжения для потребителей.
Из-за аварийного отключения частично обесточенными остались потребители в центральной части Львова, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов. Перебои с электроснабжением также могут наблюдаться на отдельных прилегающих улицах и территориях, которые питаются от поврежденного участка сети.
В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей. Причины аварии пока официально не сообщаются.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Энергетики отмечают, что после завершения ремонтных работ электроснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Время полного устранения аварии пока не уточняется.
Около 18:00 во Львовской областной государственной администрации прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что уже восстановили электроснабжение для более чем 34 тысяч абонентов после аварийного отключения. Изначально без электроэнергии остались около 71 тысяча потребителей.
Напомним, 5 августа Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались 126 тысяч семей.
Больше всего пострадали жители Никополя, Марганца, Покрова и прилегающих населенных пунктов. В компании сообщили, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу же, как только это позволила обстановка с безопасностью.
Из-за значительных разрушений восстановление электроснабжения потребовало определенного времени. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый обесточенный дом.