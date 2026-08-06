Як повідомляють у Львівобленерго, енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Чому зникло світло?

Знеструмлення пов'язане з аварією в електромережах напругою 110 кіловольт. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням електропостачання для споживачів.

Через аварійне відключення частково знеструмленими залишилися споживачі в центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. Перебої з електропостачанням також можуть спостерігатися на окремих прилеглих вулицях і територіях, які живляться від пошкодженої ділянки мережі.

Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію всім споживачам. Причини аварії поки офіційно не повідомляються.

Близько 18:00 у Львівській ОВА прокоментували ситуацію. Там повідомили, що вже відновили електропостачання для понад 34 тисяч абонентів після аварійного знеструмлення. Спочатку без електроенергії були близько 71 тисячі споживачів.

Наразі без світла залишаються ще приблизно 37 тисяч мешканців міста, що становить близько 10% від усіх споживачів Львова. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють над повним відновленням електропостачання.

Нагадаємо, Росія 5 серпня завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК, через що без електропостачання залишилися 126 тисяч родин.

Найбільше постраждали жителі Нікополя, Марганця, Покрова та прилеглих населених пунктів. У компанії повідомили, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Через значні руйнування відновлення електропостачання потребувало певного часу. У ДТЕК запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло кожній знеструмленій оселі.