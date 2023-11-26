Часть Николаева осталась без света: какая причина
Источник:Николаевоблэнерго
В Николаеве из-за непогоды часть местных жителей осталась без света. В Николаевоблэнерго заявили об аварийном обесточении.
Перед этим синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега и дождя, местами гололедице. Кстати, непогоду прогнозировали также в части северных, центральных и южных областей.
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Что известно об отключении света в Николаеве
Николаев. Произошло аварийное обесточивание Промзоны и Намыва,
– заявили в облэнерго.
Людей призывали не паниковать и заверили, что энергетики уже работают.
Впоследствии в Николаевоблэнерго сказали, что уже восстановили свет в Заводском районе, в Ингульском – работы продолжаются.
В комментариях под сообщением местные жители написали, что нет света также в:
- Воскресенском районе;
- селе Мартыновское на улице Кожедуба;
- на Богоявленской;
- на Театральной;
- на улице Китобоев.
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Непогода в Украине: коротко
- Синоптики предупредили, что в течение 26 – 27 ноября в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Именно поэтому кое-где объявили о втором, то есть оранжевом уровне опасности.
- В частности, обильные снегопады передали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Кроме того, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.
- Кроме того, прирост снежного покрова в вышеупомянутых областях прогнозируют 20 – 30 сантиметров, местами даже 40 – 50. Также возможны вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. Дождь будет в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
- Более того, усиление ветра до 17 – 22 метров в секунду будет в северных, центральных, южных областях и Крыму, местами – до 25 метров в секунду, в Одесской и Николаевской областях – 25 – 30 метров в секунду; в западных и восточных – порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Именно поэтому синоптики предупредили людей, что ненастье может усложнить работу коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, нарушить или прекратить движение транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.