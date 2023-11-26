Часть Николаева осталась без света: какая причина

В Николаеве из-за непогоды часть местных жителей осталась без света. В Николаевоблэнерго заявили об аварийном обесточении.

Перед этим синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега и дождя, местами гололедице. Кстати, непогоду прогнозировали также в части северных, центральных и южных областей.

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Что известно об отключении света в Николаеве

Николаев. Произошло аварийное обесточивание Промзоны и Намыва,

– заявили в облэнерго.

Людей призывали не паниковать и заверили, что энергетики уже работают.

Впоследствии в Николаевоблэнерго сказали, что уже восстановили свет в Заводском районе, в Ингульском – работы продолжаются.

В комментариях под сообщением местные жители написали, что нет света также в:

Воскресенском районе;

селе Мартыновское на улице Кожедуба;

на Богоявленской;

на Театральной;

на улице Китобоев.

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Непогода в Украине: коротко

Синоптики предупредили, что в течение 26 – 27 ноября в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Именно поэтому кое-где объявили о втором, то есть оранжевом уровне опасности.

В частности, обильные снегопады передали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Кроме того, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Кроме того, прирост снежного покрова в вышеупомянутых областях прогнозируют 20 – 30 сантиметров, местами даже 40 – 50. Также возможны вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. Дождь будет в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Более того, усиление ветра до 17 – 22 метров в секунду будет в северных, центральных, южных областях и Крыму, местами – до 25 метров в секунду, в Одесской и Николаевской областях – 25 – 30 метров в секунду; в западных и восточных – порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Именно поэтому синоптики предупредили людей, что ненастье может усложнить работу коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, нарушить или прекратить движение транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.



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