В некоторых районах оккупированной Луганской области проблемы с мобильной связью от Vodafone. Уже пятый день. Причин этому может быть несколько.

Техническая причина

Мобильная связь от Vodafone пропала из-за отключения базовых станций от электроснабжения. Это в комментарии "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская.

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"Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удаленного контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания", – рассказала Виктория Павловская.

При этом компания не имеет доступа к этим станциям на оккупированных территориях. Потому их специалисты не могут уточнить, что именно стало причиной отсутствия там электроснабжения.

Подавление протестов

Проблемы с мобильной связью начались тогда же, когда на некоторых шахтах горняки объявили забастовки из-за задолженности. Тогда же в оккупированных регионах возникли проблемы с доступом к запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", где и координировали свои действия протестующие.

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Кроме того, перекрыли междугороднее сообщение между городами, где размещены шахты протестующих, якобы из-за карантин.

Информацию о блокировании мобильной связи именно из-за этого подтверждают и в некоторых обсуждениях в соцсетях, в том числе в телеграм-канале "Луганский инсайд".

Фейк от оккупантов

Между тем сами оккупанты уверяют, что это Украина отключила мобильную связь. Сделала она это якобы из-за того, что оккупационная власть приняла закон, который признал русский язык государственным. Такие версии российские оккупанты распространяют среди местного населения, пишет LIGA.net.