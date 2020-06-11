У деяких районах окупованої Луганської області проблеми з мобільним зв'язком від Vodafone. Вже п'ятий день. Причин цього може бути декілька.

Технічна причина

Мобільний зв'язок від Vodafone пропав через відключення базових станцій від електропостачання. Це в коментарі "Українській правді" підтвердила прессекретар Vodafone Вікторія Павловська.

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"Щодо непідконтрольної території Луганської області. Там дійсно зараз ми не бачимо в мережі ті базові станції, які там працюють. Причина – те, що ми бачимо через систему віддаленого контролю за електромережею, – це відсутність електроживлення", – розповіла Вікторія Павловська.

При цьому компанія не має доступу до цих станцій на окупованих територіях. Відтак їх спеціалісти не можуть уточнити, що саме стало причиною відсутності електропостачання там.

Придушення протестів

Проблеми з мобільним зв'язком розпочалися тоді ж, коли на деяких шахтах гірники оголосили страйки через заборгованості. Тоді ж в окупованих регіонах виникли проблеми із доступом до забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте", де і координували свої дії протестувальники.

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Окрім того, перекрили міжміське сполучення між містами, де розміщені шахти протестувальників нібито через карантин.

Інформацію про блокування мобільного зв'язку саме через це підтверджуються і в деяких обговореннях в соцмережах, в тому числі в телеграм-каналі "Луганский инсайд".

Фейк від окупантів

Натомість самі окупанти переконують, що це Україна відключила мобільний зв'язок. Зробила це нібито вона через те, що окупаційна влада прийняла закон, який визнав російську мову державною. Такі версії російські окупанти розповсюджують серед місцевого населення, пише LIGA.net.