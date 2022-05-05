Часть пострадавших в аварии на Ровенщине – на грани жизни и смерти, – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о состоянии пострадавших в результате трагической аварии на Ровенщине. По словам министра, часть пострадавших сейчас на грани жизни и смерти, потому, к сожалению, количество жертв ДТП может возрасти.

Денис Монастырский подчеркнул, что это одно из самых масштабных ДТП за последние несколько лет. Об этом министр рассказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

Полиция установила всех участников смертельного ДТП в Ровенской области: среди жертв – подростки

Во время войны не нужно забывать о правилах дорожного движения

Министр внутренних дел отметил, что даже во время войны не стоит забывать о правилах дорожного движения. Монастырский отметил, что пренебрежение этими правилами ежедневно продолжает убивать наших граждан.

Число жертв аварии в Ровенской области составляет 26 человек. Однако, к сожалению, цифра может возрасти.

Это самое масштабное ДТП за последние несколько лет, безусловно. К сожалению, мы можем отметить цифру погибших – это на данный момент 26. И 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, цифра погибших, может увеличиться,

– заявил Монастырский.

Трагическое ДТП в Ровенской области: главное

Авария произошла на трассе Киев – Чоп вечером 3 мая. По информации полиции, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, решивший совершить обгон и выехавший на встречную полосу. Во время обгона он столкнулся с бензовозом. Далее бензовоз также попал на встречную и заехал в пассажирский автобус Setra, который ехал по маршруту "Харьков – Згожелец".

Известно, что в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 17 до 69 лет и один водитель. Все участники ДТП были идентифицированы.

В результате ДТП погибли 6 мужчин и 20 женщин. Они погибли фактически одновременно в результате взрыва. В частности, погибли водители автобуса и микроавтобуса. Кроме того, среди пострадавших также два 17-летних подростка.

В полиции сообщили, что сейчас ищут родственников четырех погибших из Киевской области.

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