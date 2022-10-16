Часть ЗАЭС оккупировали кадыровцы, – Центр национального сопротивления

Российские оккупанты усиливают охрану Запорожской АЭС. Недавно часть станции начали контролировать кадыровцы, в частности, специальное подразделение быстрого реагирования "Ахмат".

На территории атомной электростанции возросло количество вражеских постов. Это свидетельствует о том, что враг чувствует себя неуверенно.

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С недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова – "Ахмат". Они разместили свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Государство-агрессор пытается подключить украинскую АЭС к своей энергосистеме. Эту задачу поручили советнику гендиректора "Росэнергоатома" Ренату Карчаа. Незаконным и оккупационным руководителем ЗАЭС был назначен Олег Романенко. Ранее он был главным инженером Балаковской АЭС в Саратовской области России.

Романенко еще с марта находится на Запорожской АЭС. Он пробует изучить особенности управления станцией.

Сейчас россияне спешат перевести систему хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты. Кроме того, они приспосабливают все ядерные реакторы станции к использованию российских топливных сборок.

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Напомним, 14 октября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что государство-агрессор увеличило количество своих войск возле Запорожской АЭС. Россияне практически превратили атомную станцию в военную базу.

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