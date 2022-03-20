Часть жалоб на мобилизацию связана с тем, что люди не готовы идти на фронт, – Маляр
20 марта 2022 , 06:20Читати новину українською
Источник:фейсбук Анны Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр проанализировала некоторые жалобы людей на мобилизацию. Говорит, что есть абсолютно обоснованные.
Однако часть жалоб связана с тем, что люди не готовы принять то, что им или их близким придется идти на фронт.
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Женщина жаловалась на мобилизацию мужа, а он – доброволец
Маляр привела пример. Многодетная мама пожаловалась, что ее мужа не должны были мобилизовывать. Чиновница признала, что с таким количеством детей мужчина действительно имеет право отказаться от мобилизации.
Однако оказалось, что мужчина пришел добровольцем.
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