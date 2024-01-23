Во всех областях Украины была воздушная тревога: враг массированно атаковал ракетами

Воздушные силы 23 января, в 3:45 зафиксировали полет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. А уже в 5:22 сообщили об угрозе пусков крылатых ракет и тревоге в части областей.

Позже тревога охватила всю Украину, потому что подтвердили пуск ракет. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности – пройдите в укрытие.

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