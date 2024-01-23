Во всех областях Украины была воздушная тревога: враг массированно атаковал ракетами
Воздушные силы 23 января, в 3:45 зафиксировали полет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. А уже в 5:22 сообщили об угрозе пусков крылатых ракет и тревоге в части областей.
Позже тревога охватила всю Украину, потому что подтвердили пуск ракет. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности – пройдите в укрытие.
Читайте также В Харькове прогремели несколько взрывов: кафиры ударили по жилой застройкеОперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Во всех областях Украины раздался отбой воздушной тревоги. В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги. Пока тревога продолжается на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях. В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева 5 пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всех раненых госпитализировали. Вражеская ракета попала в многоквартирный дом – разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди. Кроме того, Киевский район Харькова из-за ракетных обстрелов остался без света и частично – без воды. В Харькове под ударом оказался газопровод. Возник пожар, есть пострадавшие, среди которых – дети. В Киеве в результате удара есть разрушение. Так, загорелись припаркованные автомобили, есть разрушение нежилого здания, а также пожар в многоэтажке в Печерском районе. Воздушные силы предупредили о новых ракетах в направлении Павлограда. После того как Воздушные силы предупредили об угрозе ракетных ударов, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что уже прозвучало несколько взрывов. Снова бьют по Харькову – уже несколько взрывов в городе, Ракеты в направлении Харькова. Вероятно, враг атакует Х-22. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения для восточных и северо-восточных областей. Мониторинговые каналы сообщают, что в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы. Враг мог атаковать баллистическим вооружением. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что есть баллистические ракеты в направлении Днепра. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО. В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, В Воздушных силах добавили, что ракеты облетают Винницкую область, двигаются в направлении Житомирской, а дальше – курсом на Киев. Киев – в укрытие! В вашем направлении ракеты! В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет в Житомирской области сменила курс на Киев. Первая группа ракет в Винницкой области сменила курс на север. Вторая группа заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный. Воздушные силы сообщили, что, вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Кроме того, первая группа ракет в западной части Винницкой области изменила курс на северо-западный (Староконстантинов). Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, вероятно, ракеты курсируют в направлении Львовской области. Львов. Сообщается о движении ракет в нашем направлении. Лучше перейти в укрытие, если вы еще не там! Ракеты продолжают двигаться по границе Киевской и Черкасской областей: Воздушные силы информируют: Новая группа ракет в Сумской области – курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный. Воздушные силы сообщили, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве России 2 борта Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленья (Мурманская область), и 2 борта Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область). В Офисе Президента призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие. Тревогу не игнорируйте, будет работать ПВО. Не снимайте работу воинов, Тревогу объявили и в Хмельницкой области. Ракета в направлении Миргорода – вероятно, Х-59. Воздушные силы сообщили о взлете бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область). Тревога начала распространяться на Запад. Так, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет пересекла воздушное пространство Украины в Сумской области. Ракеты движутся в направлении Полтавской области. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Донецкая.
Во всех областях отбой воздушной тревоги
В Украине начали раздаваться отбои
Взрывы в Харькове
– сообщил Терехов.
Угроза баллистики на Востоке и Севере
В Павлограде раздались взрывы
В Киеве раздались взрывы
– говорится в сообщении.
– предупредили в ВС.
Ракеты сменили курс на Киев
– говорится в сообщении Садового.
Ракеты двигаются по границе Киевской и Черкасской областей.
– подчеркнул руководитель ОП Андрей Ермак.
Тревога охватила всю Украину
Зафиксирован взлет Ту-22М3
Тревога распространяется на Запад
Во всех областях Украины раздался отбой воздушной тревоги.
В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги. Пока тревога продолжается на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях.
В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева 5 пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всех раненых госпитализировали.
Вражеская ракета попала в многоквартирный дом – разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди.
Кроме того, Киевский район Харькова из-за ракетных обстрелов остался без света и частично – без воды.
В Харькове под ударом оказался газопровод. Возник пожар, есть пострадавшие, среди которых – дети.
В Киеве в результате удара есть разрушение. Так, загорелись припаркованные автомобили, есть разрушение нежилого здания, а также пожар в многоэтажке в Печерском районе.
Воздушные силы предупредили о новых ракетах в направлении Павлограда.
После того как Воздушные силы предупредили об угрозе ракетных ударов, в Харькове раздались взрывы.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что уже прозвучало несколько взрывов.
Снова бьют по Харькову – уже несколько взрывов в городе,
Ракеты в направлении Харькова. Вероятно, враг атакует Х-22.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения для восточных и северо-восточных областей.
Мониторинговые каналы сообщают, что в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы. Враг мог атаковать баллистическим вооружением.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что есть баллистические ракеты в направлении Днепра.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО.
В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
В Воздушных силах добавили, что ракеты облетают Винницкую область, двигаются в направлении Житомирской, а дальше – курсом на Киев.
Киев – в укрытие! В вашем направлении ракеты!
В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет в Житомирской области сменила курс на Киев.
Первая группа ракет в Винницкой области сменила курс на север.
Вторая группа заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный.
Воздушные силы сообщили, что, вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Кроме того, первая группа ракет в западной части Винницкой области изменила курс на северо-западный (Староконстантинов).
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, вероятно, ракеты курсируют в направлении Львовской области.
Львов. Сообщается о движении ракет в нашем направлении. Лучше перейти в укрытие, если вы еще не там!
Ракеты продолжают двигаться по границе Киевской и Черкасской областей:
Воздушные силы информируют:
Новая группа ракет в Сумской области – курс западный.
Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный.
Воздушные силы сообщили, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве России 2 борта Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленья (Мурманская область), и 2 борта Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).
В Офисе Президента призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.
Тревогу не игнорируйте, будет работать ПВО. Не снимайте работу воинов,
Тревогу объявили и в Хмельницкой области.
Ракета в направлении Миргорода – вероятно, Х-59.
Воздушные силы сообщили о взлете бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).
Тревога начала распространяться на Запад. Так, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет пересекла воздушное пространство Украины в Сумской области. Ракеты движутся в направлении Полтавской области.
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Донецкая.