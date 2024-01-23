Во всех областях Украины была воздушная тревога: враг массированно атаковал ракетами

23 января 2024, 06:40
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Воздушные силы 23 января, в 3:45 зафиксировали полет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. А уже в 5:22 сообщили об угрозе пусков крылатых ракет и тревоге в части областей.

Позже тревога охватила всю Украину, потому что подтвердили пуск ракет. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности – пройдите в укрытие.

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Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
 

08:18, 23 января

Во всех областях отбой воздушной тревоги

Во всех областях Украины раздался отбой воздушной тревоги.

08:15, 23 января

В Украине начали раздаваться отбои

В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги. Пока тревога продолжается на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях.

08:08, 23 января

В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева 5 пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всех раненых госпитализировали.

07:44, 23 января

Вражеская ракета попала в многоквартирный дом – разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, Киевский район Харькова из-за ракетных обстрелов остался без света и частично – без воды.

07:36, 23 января

В Харькове под ударом оказался газопровод. Возник пожар, есть пострадавшие, среди которых – дети.

07:30, 23 января

В Киеве в результате удара есть разрушение. Так, загорелись припаркованные автомобили, есть разрушение нежилого здания, а также пожар в многоэтажке в Печерском районе.

07:20, 23 января

Воздушные силы предупредили о новых ракетах в направлении Павлограда.

07:16, 23 января

Взрывы в Харькове

После того как Воздушные силы предупредили об угрозе ракетных ударов, в Харькове раздались взрывы.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что уже прозвучало несколько взрывов.

Снова бьют по Харькову – уже несколько взрывов в городе,
– сообщил Терехов.

07:16, 23 января

Ракеты в направлении Харькова. Вероятно, враг атакует Х-22.

07:14, 23 января

Угроза баллистики на Востоке и Севере

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения для восточных и северо-восточных областей.

07:12, 23 января

В Павлограде раздались взрывы

Мониторинговые каналы сообщают, что в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы. Враг мог атаковать баллистическим вооружением.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что есть баллистические ракеты в направлении Днепра.

07:03, 23 января

В Киеве раздались взрывы

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– говорится в сообщении.

07:01, 23 января

В Воздушных силах добавили, что ракеты облетают Винницкую область, двигаются в направлении Житомирской, а дальше – курсом на Киев.

Киев – в укрытие! В вашем направлении ракеты!
– предупредили в ВС.

06:56, 23 января

Ракеты сменили курс на Киев

В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет в Житомирской области сменила курс на Киев.

06:49, 23 января

Первая группа ракет в Винницкой области сменила курс на север.

Вторая группа заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный.

06:47, 23 января

Воздушные силы сообщили, что, вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Кроме того, первая группа ракет в западной части Винницкой области изменила курс на северо-западный (Староконстантинов).

06:45, 23 января

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, вероятно, ракеты курсируют в направлении Львовской области.

Львов. Сообщается о движении ракет в нашем направлении. Лучше перейти в укрытие, если вы еще не там!
– говорится в сообщении Садового.

06:34, 23 января

Ракеты двигаются по границе Киевской и Черкасской областей.

Ракеты продолжают двигаться по границе Киевской и Черкасской областей:

  • первая группа ракет заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс западный;
  • вторая группа на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.
06:26, 23 января

Воздушные силы информируют:

  • первая группа ракет на границе Киевской и Черкасской области, курс юго-западный;
  • вторая группа в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
06:21, 23 января

Новая группа ракет в Сумской области – курс западный.

Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный.

06:19, 23 января

Воздушные силы сообщили, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве России 2 борта Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленья (Мурманская область), и 2 борта Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).

06:18, 23 января

В Офисе Президента призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

Тревогу не игнорируйте, будет работать ПВО. Не снимайте работу воинов,
– подчеркнул руководитель ОП Андрей Ермак.

06:14, 23 января

Тревога охватила всю Украину

Воздушная тревога распространилась по всей Украине из-за угрозы ракетных обстрелов.


Масштабная воздушная тревога в Украине, карта по состоянию на 06:14

06:12, 23 января

Тревогу объявили и в Хмельницкой области.

06:09, 23 января

Ракета в направлении Миргорода – вероятно, Х-59.

06:08, 23 января

Зафиксирован взлет Ту-22М3

Воздушные силы сообщили о взлете бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).

06:04, 23 января

Тревога распространяется на Запад

Тревога начала распространяться на Запад. Так, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

06:02, 23 января

В Воздушных силах сообщили, что первая группа ракет пересекла воздушное пространство Украины в Сумской области. Ракеты движутся в направлении Полтавской области.

05:44, 23 января

Тревога распространилась на Киев и область. А также Кировоградскую, Черкаскую, Винницкую и Житомирскую области.


Карта тревог по состоянию на 05:44

05:22, 23 января

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

05:18, 23 января

Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Донецкая.

Автор: Анжеліка Байбак, Наталія Пристанська