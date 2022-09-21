В россии обязательно начнутся бунты, – Яковенко назвал условие

С начала полномасштабного вторжения россии украинцы ожидали протестов против войны. Однако этого не произошло, потому что на территории россии находится достаточно большая армия.

Об этом для 24 каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. Он отметил, что владимиру путину нужны силовики, чтобы разгонять митинги.

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"Они были нужнее путину намного больше в россии, а не в Украине. Поэтому сейчас есть большое количество вооруженных людей, которые готовы уничтожать миллионы протестующих. Есть пулеметы, снаряды, гранаты. Вооружения хватит на всех", – сказал журналист.

Все зависит от силовиков

По словам Яковенко, росгвардия, фсб верно служат путину. Поэтому протестов не будет.

Бунты обязательно будут, когда часть уничтожаемой на территории Украины росгвардии перестанет быть верной путину. В этот момент начнутся бунты. Так же, как это было в 1991 году, когда люди останавливали танки руками. Силовики должны почувствовать, что непонятно что защищают,

– считает Яковенко.

Будут убегать от мобилизации

Журналист рассказал, что в россии значительная часть населения поддерживала путина. Однако после объявления частичной мобилизации это может резко измениться. Россияне не будут бежать в беларусь, чтобы скрыться от мобилизации.

"Думаю, только сумасшедшие будут бежать в беларусь, где 100% их схватят и выдадут. На эту услугу белорусский диктатор точно пойдет", – сказал Яковенко.

Он добавил, что Европа преимущественно закрыта сейчас для россиян, поэтому будут бежать в страны Центральной Азии. В частности, в Армению или Грузию.

Обратите внимание – Яковенко о возможности российских бунтов: смотрите видео