Про це для 24 каналу сказав Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. Він зазначив, що владіміру путіну потрібні силовики, щоб розганяти мітинги.

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"Вони були потрібніші путіну набагато більше в росії, а не в Україні. Тому зараз досі є велика кількість озброєних людей, яка готова знищувати мільйони протестувальників. Є кулемети, снаряди, гранати. Озброєння вистачить на всіх", – сказав журналіст.

Все залежить від силовиків

За словами Яковенка, росгвардія, фсб вірно служать путіну. Через це наразі протестів не буде.

Бунти обов'язково будуть, коли частина росгвардії, яку знищують на території України, перестануть бути вірними путіну. У цей момент почнуться бунти. Так само як це було у 1991 році, коли люди зупиняли танки руками. Силовики мають відчути, що незрозуміло що захищають, – вважає Яковенко.

Тікатимуть від мобілізації

Журналіст розповів, що у росії значна частина населення підтримувала путіна. Проте після оголошення часткової мобілізації це може різко змінитися. Росіяни не тікатимуть до білорусі, щоб сховатися від мобілізації.

"Думаю, тільки божевільні бігтимуть в білорусь, де 100% їх схоплять і видадуть. На цю послугу білоруський диктатор точно готовий", – сказав Яковенко.

Він додав, що Європа переважно закрита зараз для росіян, тому бігтимуть в країни Центральної Азії. Зокрема, до Вірменії чи Грузії.

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