Мобилизовать могут любого: до россиян начинает "доходить" правда о войне

Владимир путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. Население страны уже начало осознавать, что их ожидает. Ведь это свидетельствует о том, что на войну могут отправить кого угодно.

На фоне громкого заявления о том, что стартует частичная мобилизация, озвученная путином, в россии засуетились правозащитники. Они обнаружили, что в любой момент на войну могут отправить почти каждого жителя страны-агрессорки.

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Мобилизация есть, а категорий – нет

Хотя в своем обращении диктатор и уверял, что мобилизуют только резервистов, указ свидетельствует о другом. Да, политология Екатерина Шульман после ознакомления с документом была поражена. Мол, в нем не указано, какие категории людей будут мобилизованы.

По ее мнению, соответствующий документ позволяет, например, мобилизовать любого, кроме работающих в оборонно-промышленном комплексе. У последних просто отсрочка. Но и им будет не сладко, ведь их ждет еще больше работы, если верить поручению путина к правительству.

О том, что мобилизация касается только тех, кто находится в запасе и имеют какие-то особо нужные специальности, говорится в выступлении, но не в указе. И так, в обращении операция теперь опережающая, а не специальная,

– подчеркнула она.

Вскоре Шульман отметила, что сайт президента России недоступен. Мол, его положили те, кто хотел ознакомиться с текстом приказа. Еще одна интересная находка, которую обнаружила политология, – отсутствие пункта 7. Доподлинно неизвестно, просто ли его забыли вписать, секретен ли он.

Окончательное решение по минобороны

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков тоже прокомментировал этот указ . Он отметил, что его текст составлен максимально широко. А это значит, что в минобороны будут определять, кого призывать на службу.

Механизм будет таким: минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов,

– заметил Чиков.

Он также отметил, что сначала мобилизационные предписания действительно получат резервисты. После этого находящиеся в запасе. А уже после этого кто-нибудь другой. И хотя указано, что призовут 300 тысяч человек , сам указ не имеет никаких ограничений.

А еще правозащитник обратил внимание на поправку в Уголовный кодекс. Она предусматривает задержание тех людей, которые самовольно проникли в военкомат. Делают это для того, чтобы ни матери, ни жены, ни журналисты или другие персоны не могли попасть туда, где собирают мобилизованные.

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