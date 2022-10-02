Неприятность с офицерами: курсантов в России досрочно выпускают из академий прямо на фронт, – ISW

Российское войско несет колоссальные потери на фронте. Об этом свидетельствует не только частичная мобилизация. Так, в стране-агрессоре досрочно выпускают курсантов из академий. Их отправят на фронт.

Об этом заявляют в Институте по изучению войск. Составители отчета отмечают, что это свидетельствует о том, что враг стремится мобилизовать на войну как можно больше людей.

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Через месяц – на фронт

В ведомстве рассказывают о досрочном выпуске курсантов российских военных академий. Связано это с тем, что войско России испытывает безумный дефицит офицерско-кадрового состава.

Известно, что в последний год обучения не завершат курсанты Рязанского воздушно-десантного училища. Они будут выпущены экстерном, после чего назначены на младшие офицерские должности. Сначала они будут заниматься обучением полков мобилизованного резерва. Речь идет о переброске на полигоны в Рязань, Омск, Псков, Тулу и другие российские города.

Ссылаясь на Генштаб ВСУ, составители отчета отметили, что вчерашних курсантов вскоре отправят на фронт. Планируют это сделать через месяц с момента начала этих учений.

Аналитики предполагают, что преждевременное назначение курсантов в запасные полки может осложнить ситуацию в российской армии. Это отрицательно повлияет на и без того слабые командные структуры. И здесь нет ничего удивительного. Курсанты без необходимого опыта будут заниматься подготовкой мобилизованных, большинство из которых тоже без опыта.

Интересно, что соответствующая практика будет иметь негативные последствия на годы. Потеря кадетов может еще больше помешать восстановлению России.

Дискриминация мобилизованных продолжается

В то же время следует не забывать, что в России продолжают использовать дискриминационную практику при мобилизации. Перехваченный ГУР МО телефонный разговор военнослужащего свидетельствует о том, что из богатых областей страны на войну отправляют гораздо меньше мужчин. Речь, конечно, о Москве и Санкт-Петербурге.

Из Курской, Воронежской и Белгородской областей гонят на фронт значительно больше. Этот разговор еще раз доказывает, что на фронт перебрасывают представителей более бедных слоев населения. Кроме того, военным опытом они похвастаться не могут.

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