Путин боится протестных настроев в Москве: с мобилизацией дали отбой
Накануне российский диктатор заявил, что "частичная" мобилизация в России завершится примерно через две недели. Впрочем, в Москве призыв остановили гораздо раньше. Часть экспертов уверены, все потому, что Путин боится массовых протестов в столице.
В мобилизационном пункте на Зубовском бульваре Москвы вдруг заявили, что все повестки аннулированы. Соответствующие видео распространяют российские СМИ.
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В Москве якобы завершили мобилизацию
В столице государства-агрессора призывникам сообщили, что они могут убираться из мобилизационного пункта вон. Мол, мобилизация приостановлена, а повестки аннулированы. Интересно, что и сами призывники не верили своим ушам.
Завершена ли мобилизация в Москве вообще? – В Москве да, все закрыли. Собянин (городской голова Москвы – 24 канал) отбой дал,
– отметили россияне.
Мэр Москвы заявил, что задачу по частичной мобилизации в российской столице якобы выполнили в полном объеме. Об этом пишут вражеские СМИ.
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В Москве завершили мобилизацию: смотрите видео
Путин заявил о завершении мобилизации: что известно
- 14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация почти завершена. Но добавил, что якобы ничего дополнительно проводить не планируют. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.
- В ISW предположили, что российскому диктатору, вероятно, нужно приостановить или прекратить частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва.
- Также аналитики отметили, что Путин может планировать, чтобы мобилизованные "закрывали пробелы" на передовой достаточно долго. Все для того, чтобы осенние призывники успели пройти подготовку и сформировать дополнительные подразделения. В частности, для улучшения боевой мощи России в 2023 году.
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