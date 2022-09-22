Частичная мобилизация в России не помешает ВСУ освободить большинство оккупированных земель зимой, – ISW

Накануне президент россии владимир путин объявил о частичной мобилизации. Аналитики предполагают, что она не помешает освобождению оккупированных территорий к зиме.

Как уверяют аналитики из Института по изучению войны, частичная мобилизация в россии не будет иметь желаемого результата. Она скорее свидетельствует о том, что в стране-агрессора столкнулись с серьезными проблемами.

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Россия хочет замаскировать значительные потери

Прежде всего, следует понимать, что частичная мобилизация – следствие неудачного вторжения в Украину. И в кремле вряд ли смогут в ближайшие месяцы что-то изменить.

Сам же приказ путина не сможет существенно пополнить войско россии. Аналитики предполагают, что с его помощью можно будет поддерживать нынешний уровень военной силы в 2023 году. Мол, еще 300 тысяч дополнительных бойцов понадобятся для того, чтобы компенсировать сумасшедшие потери.

Если верить минобороны Сергею Шойгу, то сама мобилизация будет поэтапной. По мнению составителей отчета, это сделают для того, чтобы предотвратить внезапный приток российских войск. Ведь противнику нужно максимально затягивать войну. С другой стороны, следует понимать, что такие движения россиян не помешают ВСУ освободить большую часть оккупированных территорий. И сделать это, предполагают в Институте по изучению войны, они смогут к зиме.

Шойгу тщетно успокаивает население

Аналитики обратили внимание на слова, касающиеся студентов. По их мнению, их шойгу озвучил не просто так. Министр обороны попытался развеять опасения населения страны относительно того, что частичная мобилизация – на самом деле скрытая всеобщая.

Правда, составители отчета точно не понимают, о каких именно резервистах говорится. Они вспоминают, что еще в ноябре 2021 западная разведка сообщала, что россия уже призвала "десятки тысяч резервистов". А уже в июне этого года поступала информация, что в Украину отправили 80 тысяч военнослужащих мобилизованного резерва.

По мнению аналитиков, в этот раз будет говориться о привлечении менее боеспособных бойцов. По крайней мере, так будет на началах. Это связано с тем, что наиболее боеспособных уже вызвали во время предвоенной мобилизации.

Интересно, что шойгу планирует призывать только резервистов с "боевым опытом". Но здесь следует понимать, что такие в большинстве своем уже воюют в Украине. Остальные же, скорее всего, не могут похвастаться соответствующими умениями.

Напоследок заметим, что в россии уже теряются в показаниях по поводу резервистов. Если глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорит, что они будут тренироваться более месяца перед службой, то есть и другие мнения. К примеру, военный комиссариат Курской области отправляет резервистов в возрасте до 30 лет на службу сразу же. Мол, им подготовка не пригодится.

Напомним, что о частичной мобилизации владимир путин объявил 21 сентября.

После этого в интервью шойгу сказал, что планируют собрать 300 тысяч резервистов.

Это уже наделало много шумихи среди местного населения. Россияне неуклюже пытались бунтовать, но ничего из этого не вышло.

Тем временем "самые сознательные" граждане страны ищут возможные способы убежать, чтобы не попасть на фронт.

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