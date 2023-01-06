Россия готовится мобилизовать еще полмиллиона призывников, – ГУР

У страны-агрессорки быстро заканчивается "пушечное мясо", поэтому Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе. Это в дополнение к 300 тысяч, которые были призваны в октябре.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, России понадобится примерно 2 месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах. Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону,

– сказал Скибицкий.

Когда ждать новую волну мобилизации в России

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников. Ранее разведка Эстонии убеждена, что после Рождества Россия начнет вторую волну мобилизации. Однако первая волна мобилизации не была завершена, а только приостановлена в некоторых регионах. Соответствующее заявление сделал руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии Марго Гросберг.

Гросберг говорит, что опыт прошедшей мобилизации в России свидетельствует о том, что на подготовку кафиров Россия тратит от 2 до 3 месяцев. То есть, если после Рождества страна-агрессорка начнет новую волну мобилизации, то уже в конце марта или начале апреля новых мобилизованных могут отправить на фронт.