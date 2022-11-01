Новый мем от Пескова – "мобилизация по инерции": почему Путин теперь ищет юристов

В России якобы завершилась частичная мобилизация. Но жители страны-агрессора продолжают сталкиваться с проблемами. Неприятности могут ожидать и Путина, который уже ищет юристов.

Во время общения с журналистами Владимир Путин объявил, что частичная мобилизация в России завершилась, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ. В то же время он отметил, что нуждается в консультации с юристами. Ведь есть один момент, который может доставить диктатору немалые хлопоты в будущем.

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Почему Путин ищет юристов

Один из журналистов спросил, выдаст ли Путин приказ о завершении частичной мобилизации. Диктатор, отвечая, сник. Он притворился, что даже не размышлял над этим вопросом с юридической точки зрения. Напомним, что сам Путин – выпускник юридического факультета, поэтому он прекрасно должен знать все формальности.

Диктатор заметил, что введение частичной мобилизации действительно удалось сделать благодаря его приказу. Мол, действующее законодательство России не позволяло это сделать иначе. В то же время он решил в который раз немного перебросить ответственность с себя. По словам Путина, инициатива о частичной мобилизации поступила от министерства обороны. А он только приказ подписывал. Ничего больше.

Я с юристами, кстати, пообщаюсь, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена,

– бестолково резюмировал Путин.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, этот тезис Путин озвучил не просто так. Таким образом, диктатор мог попытаться хоть как-то снизить напряжение среди населения.

По-видимому, опрос и рейтинги показывают массовое недовольство. Кроме того, потери пошли. Поэтому, чтобы публика "проглотила" и перекрестились семьи тех, кого не мобилизовали,

– подчеркнул он.

По словам Арестовича, если мобилизация будет продолжаться, то и напряжение внутри страны будет расти. В частности, среди тех, кого не успели призвать, заметил он в эфире с Марком Фейгиным.

Проблемы россиян не исчезают

И хотя частичная мобилизация уже завершилась, россияне продолжают сталкиваться с проблемами. Например, у мужчин призывного возраста до сих пор нет возможности уехать за границу. Это попытался объяснить Песков. Мол, сейчас наблюдают определенную "мобилизацию по инерции".

Есть определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, то есть все, конечно, таких ситуаций не должно быть,

– немощно заметил Песков.

Что означает отсутствие приказа

Если Путин все-таки не отдаст приказ о завершении частичной мобилизации, то это будет означать, что она будет продолжаться и дальше. Но в этом случае будет говориться о скрытом ее формате. Возможно, массово нагребать мужчин не будут. Но россияне и дальше будут сталкиваться с проблемами.

Та же возможность выезда за границу – яркий индикатор этого. Если бы соответствующий приказ был, все пограничники получили бы распоряжение, согласно которому сняли ограничения на покидания страны мужчинами призывного возраста.

Напомним, что накануне россиянин получил запрет на выезд из страны. Согласно решению военкомата, ему нельзя будет покидать Россию до 2222 года. Да, мы не ошиблись. Ограничение будет действовать целых два столетия. Что еще можно сказать?

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