На горячую линию по сдаче в плен звонят даже еще не мобилизовавшие россияне – разведка

Частичная мобилизация в россии, очевидно, идет провально для кремля. Сейчас на горячую линию по сдаче в плен "Хочу жить" поступают звонки от тех, кто еще не мобилизован.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает 24 канал. Часто еще не мобилизованные россияне звонят по телефону, чтобы узнать, что им делать в случае призыва.

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У россиян низкая мотивация

Андрей Юсов объяснил действия россиян низкой мотивацией и таким же психоэмоциональным состоянием. Представитель ГУР Минобороны отметил, что на горячую линию обращаются мужчины из временно оккупированного Крыма.

Очень многое сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?"

– рассказал Юсов.

В то же время в Донецкой и Луганской областях ситуация трагическая – мобилизация там закончилась, не начавшись. Причина этого проста – мужчин, которых можно было бы мобилизовать, просто не осталось. Там только те, кто работает на предприятиях, или больные.

Но, тем не менее, есть еще одна проблема. Андрей Юсов предположил, что после псевдореферендумов и выдачи российских паспортов россия может начать мобилизацию на других временно оккупированных территориях Украины.

Частичная мобилизация в россии: главное

21 сентября во время обращения к россиянам, кремлевский диктатор владимир путин объявил о начале частичной мобилизации. Впоследствии министр обороны сергей шойгу уточнил, что мобилизовать хотят якобы 300 тысяч резервистов, хотя фактически повестки начали раздавать всем военнообязанным. По данным российских СМИ, кремль не публикует часть указа о мобилизации, где речь идет о планах, поскольку там цифра не 300 тысяч, а 1 миллион человек.

Тем временем в ряде городов россии начались протесты – россияне на 7-й месяц полномасштабного вторжения решили выступить против войны и мобилизации. Многие россияне бегут за границу. В то же время в Дагестане протесты набирают обороты.

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