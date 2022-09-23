Этакая мотивация: патриарх кирилл призвал идти в армию, потому что и так все "воскреснут"

Российский патриарх кирилл решил мотивировать россиян идти воевать против Украины на фоне объявленной частичной мобилизации. Руководитель рпц решил заговорить о "воскресении" для оккупантов.

Об этом патриарх Кирилл говорил во время проповеди в печально известном храме вооруженных сил россии. Глава рпц выбрал "хорошую" стратегию – обещать "воскрешение" тем, кто идет гибнуть на территории другого государства.

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Что там наговорил кирилл

Патриарх кирилл подчеркнул, что храм вооруженных сил россии назван в честь Воскресения Христова. Поэтому, по словам главы рпц, "Христос Воскрес, и все вместе с Ним воскреснут". Ситуация позорная – глава церкви, которая называет себя православной, использует Христа для того, чтобы мотивировать россиян идти на войну против другого государства и убивать его народ.

Гундяев, видимо, решил, что он бог, поэтому пообещал оккупантам, "воюющим за свою родину" место в раю. Но если взглянуть на то, что за 7 месяцев полномасштабного вторжения и за все 9 лет войны устроили россияне на украинской земле – место в раю не является тем, что заслужили оккупанты. И это мягко говоря.

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Украина хочет ввести санкции против гундяева и других преступников

Накануне Кабин поддержал введение санкций против патриарха рпц кирилла (гундяева) и других российских преступников в рясах. Речь идет про:

митрополита Волоколамского илариона – руководителя отдела внешних церковных связей московского патриархата российской православной церкви;

протоиерея Николая Балашова – заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата российской православной церкви;

тихона – митрополита Псковского и Порховского российской православной церкви;

питирима – архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского российской православной церкви;

артемия владимирова – протоиерея российской православной церкви, писателя, проповедника и педагога;

андрея ткачева – митрофорного протоиерея российской православной церкви, проповедника, телеведущего;

алексея осипова – российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии.

Окончательно санкции должны утвердить СНБО и президент Владимир Зеленский.

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