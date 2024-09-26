Будет покупать больше наемников: почему Путин категорически не хочет объявлять мобилизацию

На российского диктатора Владимира Путина уже начинает давить его окружение, чтобы он провел мобилизационную кампанию. Однако этого делать диктатор крайне не хочет из-за определенного страха.

Профессор оборонных исследований, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк рассказал 24 Каналу, что в случае объявления мобилизации Путину придется отрицать свой нарратив о войне. Пока Россия пытается закрыть дефицит человеческого ресурса наемниками.

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Почему Путин категорически не хочет объявлять мобилизацию

По словам Кларка, Путин не хочет объявлять официальную мобилизацию в России. Частичная мобилизация в 2022 году была опасна для него политически.

Если российский диктатор решится сейчас на еще одну частичную или же полную мобилизацию, то он окажется в неудобном положении, изменив весь свой нарратив о войне в Украине.

Ему придется убедить россиян, что эта война – война за выживание России против Запада, а не агрессивная война против Украины, какой она есть на самом деле,

– отметил профессор оборонных исследований.

По мнению Кларка, Путин сейчас не на грани такого решения, он может не объявлять о мобилизации и до 2025 года, потому что россияне успешно вербуют для войны иностранных наемников. Они за огромные бонусы и зарплаты готовы рисковать и воевать против Украины.

Однако это и создает большие проблемы на передовой для российской армии из-за плохо обученных военных, а также вызывает возмущение, ведь одни солдаты могут получать вдвое или даже втрое больше, чем другие.

"Я думаю, что Россия будет пытаться в этом и следующем году обойтись без мобилизации. Россияне просто будут покупать больше сил за рубежом и из других частей России", – отметил профессор оборонных исследований.

К слову, политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что российский диктатор не объявляет всеобщую мобилизацию, ведь очень боится социального недовольства, бунтов или даже революции. Федеральная служба охраны России проводит закрытые опросы среди россиян и знает их настроения.