Частично виновен, – отец убитой на съемках украинки Хатчинс о Болдуине

20 декабря 2021 , 09:54
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Источник:

The Sun

Отец убитой на съемках украинки Галины Хатчинс Анатолий Андросович считает, что американский актер Алек Болдуин "частично виновен" в гибели операторши, поскольку произвел выстрел.

Мужчина уверен, что знаменитость нажал на курок и произвел выстрел. Поэтому Андросович "не может понять" поведение актера.

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Мужчина убежден, что револьвер не стреляет до нажатия на спусковой крючок.

Мне ясно, что Болдуин выстрелил с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери... Алек частично виноват в том, что выстрелил,
– сказал отец Хатчинс.

Антросович также спросил, почему Алек удалил серию сообщений в твиттере, написанных после случайного убийства коллеги по съемкам. Кроме того, мужчина не понимает, почему был выстрел во время репетиции сцены.

Сын Хатчинс тяжело переживает смерть мамы

Мужчина добавил, что его 9-летний внук Андрос, сын Галины, тяжело переживает смерть мамы.

Андрос медленно возвращается к жизни, но это огромный удар для нас,
– сказал Анатолий.

Что известно о гибели Хатчинс

  • На съемках фильма "Ржавчина" 22 октября американский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинскую операторшу Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
  • Выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.
  • На Болдуина подала иск Мэми Митчелл – помощница режиссера фильма. Она подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем.

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Автор: Ольга Музика