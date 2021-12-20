Частично виновен, – отец убитой на съемках украинки Хатчинс о Болдуине
Источник:The Sun
Отец убитой на съемках украинки Галины Хатчинс Анатолий Андросович считает, что американский актер Алек Болдуин "частично виновен" в гибели операторши, поскольку произвел выстрел.
Мужчина уверен, что знаменитость нажал на курок и произвел выстрел. Поэтому Андросович "не может понять" поведение актера.
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Мужчина убежден, что револьвер не стреляет до нажатия на спусковой крючок.
Мне ясно, что Болдуин выстрелил с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери... Алек частично виноват в том, что выстрелил,
– сказал отец Хатчинс.
Антросович также спросил, почему Алек удалил серию сообщений в твиттере, написанных после случайного убийства коллеги по съемкам. Кроме того, мужчина не понимает, почему был выстрел во время репетиции сцены.
Сын Хатчинс тяжело переживает смерть мамы
Мужчина добавил, что его 9-летний внук Андрос, сын Галины, тяжело переживает смерть мамы.
Андрос медленно возвращается к жизни, но это огромный удар для нас,
– сказал Анатолий.
Что известно о гибели Хатчинс
- На съемках фильма "Ржавчина" 22 октября американский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинскую операторшу Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.
- На Болдуина подала иск Мэми Митчелл – помощница режиссера фильма. Она подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем.
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