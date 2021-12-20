Частично виновен, – отец убитой на съемках украинки Хатчинс о Болдуине

Отец убитой на съемках украинки Галины Хатчинс Анатолий Андросович считает, что американский актер Алек Болдуин "частично виновен" в гибели операторши, поскольку произвел выстрел.

Мужчина уверен, что знаменитость нажал на курок и произвел выстрел. Поэтому Андросович "не может понять" поведение актера.

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Мужчина убежден, что револьвер не стреляет до нажатия на спусковой крючок.

Мне ясно, что Болдуин выстрелил с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери... Алек частично виноват в том, что выстрелил,

– сказал отец Хатчинс.

Антросович также спросил, почему Алек удалил серию сообщений в твиттере, написанных после случайного убийства коллеги по съемкам. Кроме того, мужчина не понимает, почему был выстрел во время репетиции сцены.

Сын Хатчинс тяжело переживает смерть мамы

Мужчина добавил, что его 9-летний внук Андрос, сын Галины, тяжело переживает смерть мамы.

Андрос медленно возвращается к жизни, но это огромный удар для нас,

– сказал Анатолий.

Что известно о гибели Хатчинс

На съемках фильма "Ржавчина" 22 октября американский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинскую операторшу Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

На Болдуина подала иск Мэми Митчелл – помощница режиссера фильма. Она подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем.

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