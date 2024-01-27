Какую группу наемников перебросили под Крынки, мэр москвы Собянин пошел по стопам Пригожина
Источник:ISW
Мэр Москвы Сергей Собянин предположительно создал свою частную военную компанию. Ее подразделения уже воюют в Украине, похоже, что именно это подразделение перебросил враг под Крынки, где Силы обороны удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.
На левобережье Днепра могут воевать добровольцы из Москвы. Об этом идет речь в актуальном отчете Института изучения войны ISW.
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В частности, сообщают, что русский 28-й полк 70-й дивизии, который сейчас действует под Крынками, называется "Собянинским" и состоит из добровольцев из Москвы.
Собянин пошел по стопам Пригожина
О планах мэра Москвы Сергея Собянина создать собственный ЧВК стало известно в декабре 2023 года, вскоре после мятежа "Вагнера", состоявшийся в июне.
В ISW добавляют, что пока не могут независимо проверить эти данные от инсайдерского источника, а также предположение российского милблогера о том, что гипотетическая ЧВК Собянина может быть связана с 28-м полком.
В то же время аналитики констатируют, что на левобережье Херсонской области продолжаются позиционные бои, подтвержденных изменений фронта на этом участке нет.
Также российский источник утверждал, что войска России оттеснили украинские силы с ряда позиций в Крынках, но ISW не нашли визуального подтверждения этим заявлениям.
Ситуация на Левом берегу
- К слову, воюют возле Крынок пока не только добровольцы-москвичи, но и белорусы. Подтверждением тому стала ликвидация одного из них.
- Недавно украинские военные ликвидировали в Крынках в Херсонской области гражданина Беларуси, это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях за Крынки. У погибшего бойца были при себе документы, удостоверяющие личность.
- Напомним, военные Беларуси 15 января поехали на учебу в Россию "перенимать опыт".