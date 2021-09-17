Частные экскурсии от Лаврова: как глава российского МИД катает любовницу по миру

Вернуть полмиллиона россиян на родину. Такую задачу перед российским МИД поставил Кремль. Для этого в ведомстве создадут специальные выездные группы. Их задача – ездить за границу и рассказывать россиянам-экспатам о государственной программе по оказанию услуг по добровольному возвращению.

При этом Кремль даже готов платить за это тем, кто вернется. Впрочем, пока суммы не оглашаются. На фоне низкой рождаемости и отрицательного прироста населения, Кремль пытается вернуть в Россию активную рабочую силу и ИТ-гениев под лозунгом патриотизма.

К теме Лавров живет за счет олигарха Дерипаски и везде катает свою любовницу – расследование

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заставить быть патриотом и гордиться своей страной – невозможно, это должно быть в крови. "К сожалению, на это естественное желание быть частью страны, ее истории, пытаются активно влиять наши западные коллеги", – добавил он.

А вот у дочери давней любовницы Лаврова – его неофициальной падчерицы Полины – патриотизма в крови нет. Российские журналисты из издания "Важные истории" установили, что она получила вид на жительство в Соединенном Королевстве.

Дочь любовницы Лаврова живет в Лондоне

В 21 год девушка смогла приобрести в Лондоне недвижимость стоимостью почти 5 миллионов долларов. Ее мать Светлана Полякова – любовница Лаврова – владеет элитной недвижимостью в российской столице.

На рынке недвижимости стоимость аналогичного жилья оценивают в более чем 9 миллионов долларов. В Подмосковье у Светланы Поляковой еще отдельный частный дом площадью 500 квадратных метров с приусадебным участком. Эта недвижимость тянет почти на 1 миллион долларов.

Любовница Лаврова также прикупила себе квартиру в Сочи с видом на море стоимостью более 650 тысяч долларов. Любит Светлана и люксовые авто. У нее обнаружили ряд дорогих автомобилей Mercedes и Porsche.

Расследователи из Фонда Навального попытались копнуть глубже, но так и не смогли установить откуда у любовницы Лаврова, которая по документам простая частная предпринимательница, средства на такую роскошную жизнь. Вместо этого они смогли установить, что глава российского МИД устроил из своего ведомства турагентство для своей любовницы и ее родных.

Журналисты опубликовал расследование о любовнице: смотрите сюжет 24 канала

Любовница Лаврова летает на частном самолете

За последние 7 лет Светлана Полякова 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова как своим. Вместе с главным российским дипломатом она летала в США, Францию, Австрию, Японию, Сингапур и еще в десяток стран. Но не только государственными самолетами пользуется любовница Лаврова.

Вместе с ней в путешествия на самолетах российского олигарха Дерипаски летает и сам Лавров. Глава МИД, его любовница и ее родные также любят отдыхать на яхте богача и в его роскошных усадьбах. За это, конечно, Лавров воздает Дерипаске отдельными услугами.

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И пока российские чиновники вместе с олигархами разворовывают Россию и тратят миллионы долларов на роскошную жизнь, простые россияне бегут из родины в поисках лучшей жизни. По оценке Всемирного банка, из Федерации за последние 20 лет выехало более 10 миллионов граждан.

Россия – третья в мире по количеству эмигрантов. И пока у власти остается банда Путина, вряд ли кто-то из экспатов захочет вернуться домой. Даже за деньги.