Под угрозой отмены лицензий: кремль заставил частные компании "отстраивать" Мариуполь

Российские оккупанты пытаются создать картинку "восстановления" полностью разрушенного ими Мариуполя. Но при этом предпочитают не тратить на это средства и вести строительство исключительно в нужных им местах.

Город Марии находится под оккупацией россии уже более двух месяцев, но захватчики настолько серьезно его уничтожили, что до сих пор не могут решить ни одну из бытовых проблем местных жителей. Впрочем, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, ни руководству так называемой "республики", ни непосредственно москве, Мариуполь как таковой вообще не нужен.

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Уничтожение города и победоносное включение триколора на руинах "Азовстали" – исключительно политическая "победа" путина. Ведь Мариуполь ровняли с землей исключительно, чтобы отомстить местным жителям за 8 лет счастливой жизни под контролем Украины.

Мариуполь остается местом боли и страданий

Все заявления главаря боевиков Дениса Пушилина и всевозможных пропагандистов о "превращении Мариуполя в витрину" нацелены исключительно на внутреннюю аудиторию.

За 2 месяца россияне не смогли ни обеспечить людей водоснабжением, ни едой. Захватчики даже не смогли полноценно разгрести все завалы и похоронить убитых ими гражданских. Зато оккупанты и местные боевики превратили процесс захоронения в прибыльный для себя бизнес.

Отдельной проблемой для россиян после захвата города явилось распространение различных заболеваний. Россияне очень пытались обезопасить свой личный состав от массового заражения холерой и другими инфекциями. Именно на это и были направлены их силы по "развитию медицины" в Мариуполе.

Впрочем, если кадровых русских солдат в городе хотя бы как-то лечили, вся помощь обычным гражданским при любом более или менее глубоком порезе заключалась в ампутации конечности. Потому что даже обработать царапину было нечем, а легкие бытовые травмы начали приводить к гангрене и другим заболеваниям.

Фактически россияне продолжили зачищать Мариуполь от местных жителей после его захвата, но лишь изменили подход к кровавому делу. Если раньше они уничтожали людей бомбардировкой, то сейчас их морят голодом и истязают в нечеловеческих условиях. Кроме того, захватчики продолжают вывозить людей из города в российскую глубинку.

Мариуполь остается местом боли и страданий украинцев, вынужденных выживать на все попытки россиян. Они ловят голубей, пьют воду из луж и выполняют сверхтяжелую и грязную работу, не имея возможности заработать хотя бы какую-нибудь копейку.

Все строят за частные деньги и пропаганды ради

Российские пропагандисты регулярно делают кучу сюжетов о том, как "россия безумными темпами отстраивает Мариуполь". Однако о реальном восстановлении можно говорить только в случае городского порта. Ибо он нужен захватчикам для более эффективного ограбления Украины. Уже 20 июля оккупанты начали использовать мариупольский порт для вывоза украинского зерна, а еще раньше из него вывозили тысячи тонн стали.

Еще одно строительство, которое действительно проводят в Мариуполе, касается нового жилищного комплекса фактически на въезде в город. Работы там ведутся в режиме 24/7 по многим причинам: захватчики хотят показать по телевизору, как "россия красиво отстроила Мариуполь", а также заселить туда своих военнослужащих и гражданских.

Место, где ведется строительство домов, выбрали совсем не случайно. Ведь именно по этому направлению в город могут заходить украинские военные. В этом случае россияне хотят уничтожить новостройки, чтобы показать, как "Украина бомбит Донбасс".

Впрочем, наиболее интересен тот факт, что все работы по "восстановлению" проводят не за деньги из российского бюджета. Строить ЖК за свой счет кремлевские преступники заставили российские частные компании. Предпринимателей, отказывающих путинскому режиму в подобном сотрудничестве, угрожают лишать лицензий и разрешений на работу на территории россии. Так что ни о каких стандартах и качестве строительства речь не идет. Ибо все "восстановление" Мариуполя со стороны россии является бутафорией.