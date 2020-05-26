Частные компании пытаются через шантаж получить заказ на поставку масел Укрзализныци

В войне частных компаний за право поставки масел и смазочных материалов для Укрзализныци, перевозчик рискует остаться без стратегического сырья, необходимого для организации перевозок.

В частности, ряд компаний пытается через АМКУ и суды заблокировать запланированные аукционы на годовой объем, необходимый для отрасли.

Укрзализныця еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Как отмечают в компании, предварительно с участниками рынка была проведена рабочая встреча, где было достигнуто согласие по условиям тендерной документации и требований к ней и поставщикам.

Вместе с тем, уже в январе предприятия, которые поставляют продукцию производства ООО "КСМ Протек", обжаловали условия тендерной документации. После того, как "Укрзализныця" внесла изменения, которые требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

Тендерный комитет Укрзализныци часть предложений компаний отклонил, поскольку они нарушали условия тендерной документации. Правомерным данное решение признал Антимонопольный комитет Украины. "При этом, компании обжаловали как отклонение собственных предложений, так и пытались доказать, что в предложениях конкурентов были "многочисленные нарушения", – сообщают в ведомстве.

В войне за попытку "нагреть карман" на тендере соревнуются компании, которые поставляют масла двух производителей: ООО "Миро" (продукция ООО НПП "Агринол") и ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (продукция – ООО "КСМ-Протек").

"Одновременно была начата и информационная кампания с целью дискредитировать действия "Укрзализныци", – уточняют на предприятии.

Как сообщает сотрудник ведомства, под главным офисом государственной компании "Укрзализныця" проходят проплаченные митинги. Перевозчика пытаются обвинить в том, что к тендеру не допустили компании, которые "предлагали цены на 30% дешевле, чем конкуренты".

Подчеркиваем, что эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе ProZorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известной никому до начала аукциона и на сегодняшний день он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные опротестования,

– говорят в Укрзализныце.