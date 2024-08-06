В Приморском крае с радаров исчез частный самолет

В России частный легкомоторный самолет исчез с радаров. Он исчез в Приморском крае.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Собственно, сообщение о происшествии там обнародовали около обеда 6 августа по местному времени.

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В Приморском крае России исчез частный самолет с радаров

В российских телеграмм-каналах пишут, что в Приморском крае исчез с радаров частный легкомоторный самолет. Там сообщают это, ссылаясь на экстренные службы.

Отмечается, что пропавший в Приморском крае самолет летел из Сахалинской области. В телеграмм-каналах со ссылкой на транспортную прокуратуру пишут, что на борту были два человека.

Связь с Bristell RGRA-5500G пропала в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия,

– говорится в сообщении.