Что делать, если вам часто снятся кошмары

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже более двух лет. И за это время почти каждый украинец в той или иной степени столкнулся с травматическим опытом.

Кто-то пережил оккупацию, кто-то потерял близких, кто-то был вынужден бежать от войны, оставив все позади. И хотя днем мы стараемся держаться, быть сильными и продолжать жить, ночью наша психика часто дает сбой.

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Многие украинцы испытывают проблемы со сном

Многие сейчас жалуются на проблемы со сном – кошмары, бессонница, ночные кошмары. Будто все те ужасы, которые мы пережили, возвращаются к нам во снах, не давая передышки.

Это явление психологи называют "войной снов" – когда наше подсознание пытается проработать и интегрировать травматический опыт через сновидения.

Чтобы понять, как это работает, надо осознать природу и функции снов.

Сновидения – это не просто случайные образы, порожденные мозгом. Это сложный психологический процесс, во время которого наша психика "переваривает" события дня, особенно эмоционально значимые. Все, что мы не успеваем обработать и осмыслить на сознательном уровне, становится материалом для снов.

В условиях войны количество и интенсивность такого "сырого" материала зашкаливает. Страх, боль, горе, потери – все эти переживания настолько сильны и разрушительны, что наше сознание часто не может с ними справиться.

Оно как бы "отключается", оставляя травматические воспоминания необработанными. И тогда они проникают в наши сны.

Травматические сны не просто воспроизводят мучительные воспоминания, но и видоизменяют их, добавляют новые жуткие элементы.

Таким образом наше подсознание будто "тестирует" различные сценарии, пытается найти выход из травматической ситуации.

Но для самого человека это выглядит как бесконечный цикл страданий, который повторяется каждый раз, когда он закрывает глаза.

Повторяющиеся сны о травматическом событии – распространенный симптом ПТСР

Такие повторяющиеся сны о травматическом событии – очень распространенный симптом посттравматического стрессового расстройства.

Это как бы "застревание" психики на наиболее болезненном моменте, неспособность двигаться дальше. Но одновременно это и попытка проработать травму, "переиграть" ее так, чтобы выйти из этого состояния.

Как можно прекратить страшные сновидения

Можно сделать так, чтобы сновидения перестали быть пыточной, а стали союзниками в исцелении? Вот несколько советов:

Не избегайте снов, какими бы пугающими они не были. Сны – это важная часть травматического опыта, и их нельзя просто "выключить". Позвольте им быть, наблюдайте за ними с состраданием к себе.

Сны – это важная часть травматического опыта, и их нельзя просто "выключить". Позвольте им быть, наблюдайте за ними с состраданием к себе. Заведите дневник снов. Записывайте или зарисовывайте все, что помните из сновидений, даже если это только фрагменты или эмоции. Сам процесс фиксации помогает лучше осознать содержание сна и снизить его интенсивность.

Записывайте или зарисовывайте все, что помните из сновидений, даже если это только фрагменты или эмоции. Сам процесс фиксации помогает лучше осознать содержание сна и снизить его интенсивность. Ищите во снах ресурсные образы и ощущения. Возможно, в самом страшном кошмаре есть какие-то элементы безопасности, связи, опоры? Попробуйте мысленно увеличить их, задержаться на них дольше.

Возможно, в самом страшном кошмаре есть какие-то элементы безопасности, связи, опоры? Попробуйте мысленно увеличить их, задержаться на них дольше. Если сны слишком истощают, попробуйте технику "репетиции сна" . Перед тем, как ложиться спать, представьте альтернативный, более позитивный сценарий вашего повторяющегося сна. Проиграйте его в мыслях несколько раз.

. Перед тем, как ложиться спать, представьте альтернативный, более позитивный сценарий вашего повторяющегося сна. Проиграйте его в мыслях несколько раз. Не оставайтесь со своими снами в одиночестве. Найдите безопасное пространство – в кругу родных или друзей, в группах поддержки или в кабинете психотерапевта, где вы можете рассказать о своих снах и быть услышанными без осуждения.

Найдите безопасное пространство – в кругу родных или друзей, в группах поддержки или в кабинете психотерапевта, где вы можете рассказать о своих снах и быть услышанными без осуждения. Практикуйте релаксационные и заземляющие техники перед сном: дыхательные упражнения, медитации, аутотренинг. Это поможет успокоить нервную систему и настроиться на более мирный сон.

дыхательные упражнения, медитации, аутотренинг. Это поможет успокоить нервную систему и настроиться на более мирный сон. Будьте терпеливы и ласковы к себе. Не требуйте, чтобы травматические сны исчезли мгновенно. Позвольте этому процессу длиться столько, сколько нужно. Верьте, что с каждым проработанным сном вы становитесь на шаг ближе к целостности.

Процесс исцеления через сновидения – постепенный и нелинейный. Иногда кажется, что кошмары никогда не закончатся. Но со временем и с должным вниманием к снам их интенсивность уменьшается, а содержание становится более нейтральным или даже положительным.

Итак, если вы страдаете от "войны снов" – знайте, что вы не одиноки. Что это нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства. И что за жуткими образами скрывается не только травма, но и невероятный потенциал к исцелению.

Воспринимайте свои сны как проводников в мир подсознательного. Пусть и мучительные и пугающие – они несут вам важные послания. Они хотят, чтобы вы услышали свою боль, дали ей голос. И чтобы постепенно, шаг за шагом, вы смогли ее пережить, преобразовать и отпустить.

Ищите в них не только ужасы, но и проблески надежды и мудрости. И верьте, что однажды ваша "война снов" обернется миром – возможно, не идеальным, но выстраданным и вашим.

, А пока – запоминайте, записывайте _COPY2 рисуйте. Рассказывайте тем, кому доверяете. Дышите и заземляйтесь. День за днем, ночь за ночью.

Пусть вам везет в этой битве. С верой в то, что мир возможен – и в нашем сне, и наяву.