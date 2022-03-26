В чатботе "єВорог" обновление: теперь можно выбрать тип техники и ввести количество оккупантов

Поле боя – не единственное место, где можно нанести потери врагу. Каждый из нас может это сделать в других сферах. Например, через чатбот "єВорог".

В частности, на платформе есть возможность сообщить ВСУ о местонахождении оккупантов и поделиться кадрами. В данный момент команда усовершенствовала чатбот, поэтому теперь сообщить об орках стало еще удобнее.

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Что изменилось в "єВорог"

можно выбрать тип техники, виды войск или вписать их вручную

указать количество оккупантов или единиц техники

отправить заявку только с подробным текстом, если нет возможности отправить фото или видео

Чтобы протестировать нововведения, нужно выбрать на главном экране приложение "Дия", "Сообщить ВСУ", а затем отправлять информацию о местонахождении врага в чат.

В Минцифре напомнили, что каждое сообщение в єВорог – минус оккупант или вражеская техника.

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