Суд назначил рассмотрение дела Чауса

ВАКС назначил рассмотрение дела по существу о взяточничестве бывшим судьей Днепровского районного суда Киева на 9 часов утра 30 ноября. Перед этим прошло подготовительное заседание.

Интересно Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете

Кстати, на подготовительное заседание Чаус пришел в бронежилете, потому что очень беспокоился о собственной безопасности. Его адвокаты даже ходатайствовали о закрытом рассмотрении дела, однако суд отказал в этом.

Меру пресечения Чаусу продолжили уже в третий раз. В первый раз его взяли под домашний арест 4 августа. Тогда Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием взять подозреваемого под арест.

Что известно о взяточничестве экс-судьи

В 2016 году тогда еще судью Днепровского районного суда Киева разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. Правоохранители нашли стеклянные банки с деньгами, которые были закопаны во дворе Чауса.

Чтобы избежать украинского правосудия, Чаус, у которого был судейский иммунитет, сбежал в Молдову. Там он попросил о политическом убежище. В 2021 году ему было отказано.

В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что бывший судья был похищен. 30 июля полуобнаженный подозреваемый появился в селе Винницкой области. На место выехали сотрудники СБУ и задержали подозреваемого.

Сначала никто не знал, где находится экс-судья, однако впоследствии выяснилось, что в столичной больнице "Феофания".

Полный текст публикации Специализированной антикоррупционной прокуратуры в телеграме:

26 ноября 2021 г. в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил 150 тысяч долларов неправомерной выгоды (более 3,7 миллиона гривен по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления).

По результатам заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу на 9:00 30 ноября 2021 года.

Вместе с тем, коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.

Как уже сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью на получении неправомерной выгоды. Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан в Молдове. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Место пребывания служителя Фемиды было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновник был обнаружен в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в СБУ.