Суд призначив розгляд справи Чауса

ВАКС призначив розгляд справи по суті про хабарництво колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва на 9 годину ранку 30 листопада. Перед тим відбулося підготовче засідання.

Цікаво Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті

До речі, на підготовче засідання Чаус прийшов у бронежилеті, бо дуже непокоївся про власну безпеку. Його адвокати навіть клопотали про закритий розгляд справи, однак суд відмовив у цьому.

Запобіжний захід Чаусу продовжили вже втретє. Вперше його взяли під домашній арешт 4 серпня. Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою взяти підозрюваного під арешт.

Що відомо про хабарництво екссудді

У 2016 році тоді ще суддю Дніпровського районного суду Києва викрили на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Правоохоронці знайшли скляні банки з грошима, які були закопані на подвір'ї Чауса.

Аби уникнути українського правосуддя, Чаус, який мав суддівський імунітет, втік у Молдову. Там він попросив про політичний притулок. У 2021 році йому відмовили.

У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив, що колишнього суддю викрали. 30 липня напівголий підозрюваний з'явився в селі на Вінниччині. На місце виїхали працівники СБУ й затримали підозрюваного.

Спершу ніхто не знав де перебуває ексуддя, однак згодом з'ясувалося, що у столичній лікарні "Феофанія".

Повний текст публікації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у телеграмі:

26 листопада 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав 150 тисяч доларів неправомірної вигоди (понад 3,7 мільйона гривень за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

За результатами засідання суд призначив вказану справу до розгляду по суті на 09:00 30 листопада 2021 року.

Разом з тим, колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, та продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року.

Як вже повідомлялось, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні неправомірної вигоди. Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали в Молдові. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення. Місце перебування служителя Феміди було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області. 30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю в СБУ.