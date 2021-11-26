На чебурек и разговор: польские журналисты пригласили Зеленского на общение
Источник:фейсбук Павла Боболовича
Польские СМИ не попали в список приглашенных на пресс-конференцию президента Зеленского 26 ноября. Медийщики страны-соседки обратились к главе государства с призывом пообщаться в крымскотатарском кафе.
Обращение к Зеленскому опубликовал на своей странице в фейсбуке Павел Боболович. Он – журналист Radio Wnet.
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Кроме Боболовича, открытое письмо подписали еще четверо представителей польских СМИ. Журналисты отметили, что никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию.
Однако, написал Боболович, польско-украинское партнерство – очень важно для читателей и зрителей.
Мы приглашаем вас, господин президент на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве, что находится на улице Пушкинская, 20,
– обратился к Зеленскому журналист.
Польские журналисты добавили, что готовы подстроиться под график украинского президента.
Что известно о пресс-марафоне Володимира Зеленського:
- Пресс-конференция посвящена экватору каденции Зеленского.
- На мероприятие 26 ноября пригласили представителей 30 СМИ, каждый из которых сможет задать по 1 вопросу.
- Количество присутствующих на мероприятии, сообщили в ОП, ограничили из-за пандемии.
Текст публикации Павла Боболовича:
Уважаемый господин Президент, Владимир Зеленский!
Поскольку, мы не можем принять участие в Вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), однако, принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин Президент на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве, что находится на улице Пушкинская, 20. Бесспорно, мы подстроимся под ваш график.
С уважением, польские корреспонденты в Киеве.