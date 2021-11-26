Звернення до Зеленського опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Павел Боболович. Він – журналіст Radio Wnet.

До теми Екватор президентського терміну: Зеленський збирає пресмарафон

Польські журналісти запросили президента в кав'ярню

Окрім Боболовича, відкритий лист підписали ще четверо представників польських ЗМІ. Журналісти наголосили, що ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію.

Проте, написав Боболович, польсько-українське партнерство – дуже важливе для читачів та глядачів.

Ми запрошуємо вас, пане президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав'ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20,

– звернувся до Зеленського журналіст.

Польські медійники додали, що готові підлаштуватись під графік українського президента.

Що відомо про пресмарафон Володимира Зеленського:

Пресконференція присвячена екватору каденції Зеленського.

На захід 26 листопада запросили представників 30 ЗМІ, кожен з яких зможе поставити по 1 запитанню.

Кількість присутніх на заході, повідомили в ОП, обмежили через пандемію.

Текст публікації Павла Боболовича:

Шановний пане Президенте, Володимире Зеленський!

Оскільки, ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо вас, пане Президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав'ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20. Безперечно, ми підлаштуємось під ваш графік.

З повагою, польські кореспонденти в Києві.